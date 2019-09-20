Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о прекращении борьбы за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии США.
"Я вложил все, что мог в эти праймериз. Определенно, сейчас не мое время, поэтому я завершу свою избирательную кампанию", - сказал Де Блазио в эфире телеканала MSNBC
Он отметил, что продолжит работу на посту мэра Нью-Йорка.
Де Блазио объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии в мае 2019 года. Президент США Дональд Трамп, который намерен добиваться переизбрания на второй срок, тогда заявил, что "Билл Де Блазио из Нью-Йорка - худший мэр в США" и назвал его участие в президентской гонке смешным.
Де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года, он стал первым мэром-демократом в городе за почти 20 лет.
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