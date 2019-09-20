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Мэр Нью-Йорка выбыл из президентской гонки в США

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о прекращении борьбы за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии США.

"Я вложил все, что мог в эти праймериз. Определенно, сейчас не мое время, поэтому я завершу свою избирательную кампанию", - сказал Де Блазио в эфире телеканала MSNBC

Он отметил, что продолжит работу на посту мэра Нью-Йорка.

Де Блазио объявил о намерении принять участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии в мае 2019 года. Президент США Дональд Трамп, который намерен добиваться переизбрания на второй срок, тогда заявил, что "Билл Де Блазио из Нью-Йорка - худший мэр в США" и назвал его участие в президентской гонке смешным.

Де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года, он стал первым мэром-демократом в городе за почти 20 лет.

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Тэги: США, МЭР, ВЫБОРЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]