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СНГ 20.09.2019 18:52

Глава МИД Украины подтверждает курс Киева к членству в НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не отказывается от намерений получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО и хочет стать членом альянса.

"Короткий ответ - да. Мы идем к членству в НАТО", - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр отметил, что на этом пути Украина не отказывается от ПДЧ: "Готовы, и не отказываемся от него. Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ".

"Когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, что мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ, мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - добавил министр.

На вопрос о том, когда это будет возможным, Пристайко сказал: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда мы..."

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ЧЛЕНСТВО, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]