Глава МИД Украины подтверждает курс Киева к членству в НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не отказывается от намерений получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО и хочет стать членом альянса.

"Короткий ответ - да. Мы идем к членству в НАТО", - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде", отвечая на соответствующий вопрос.

При этом министр отметил, что на этом пути Украина не отказывается от ПДЧ: "Готовы, и не отказываемся от него. Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ".

"Когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, что мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ, мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - добавил министр.

На вопрос о том, когда это будет возможным, Пристайко сказал: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда мы..."