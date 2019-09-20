Глава МИД Украины подтверждает курс Киева к членству в НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не отказывается от намерений получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО и хочет стать членом альянса.
"Короткий ответ - да. Мы идем к членству в НАТО", - сказал Пристайко в интервью "Европейской правде", отвечая на соответствующий вопрос.
При этом министр отметил, что на этом пути Украина не отказывается от ПДЧ: "Готовы, и не отказываемся от него. Но мы отказываемся от риторики, которая, по нашему мнению, вредила в продвижении к этому ПДЧ".
"Когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, что мы представляем для альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ, мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить", - добавил министр.
На вопрос о том, когда это будет возможным, Пристайко сказал: "Как только наши органы власти применят необходимое количество стандартов, мы станем interoperable - взаимосовместимыми с НАТО, тогда мы..."
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