В Узбекистане началась избирательная кампания по выборам в парламент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в пятницу объявила о начале избирательной кампании по выборам депутатов нижней платы парламента страны.
Как сообщил в пятницу на брифинге в Ташкенте председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов, в соответствии с Конституцией выборы в Законодательную палату парламента, в областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов будут проведены 22 декабря 2019 года.
ЦИК Узбекистана принято постановление о начале с 20 сентября избирательной кампании по выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламент) страны, в областные, районные и городские Кенгаши (Советы) народных депутатов.
Население республики составляет 33,3 млн, из которых более 20 млн являются потенциальными избирателями, в том числе свыше 2 млн молодых граждан будут голосовать впервые.
Глава ЦИК сообщил, что выборы будут проходить во всех 150 избирательных округах.
В республике в настоящее время действуют пять политических партий, которые могут претендовать на 150 мест в Законодательной (нижней) палате: Движение предпринимателей и деловых людей - либерально-демократическая партия, Демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение), Народно-демократическая партия, Социал-демократическая партия "Адолат" (Справедливость) и Экологическая партия Узбекистана.
Предыдущие выборы в нижнюю палату парламента состоялись 21 декабря 2014 года и 4 января 2015 года (повторное голосование).
Парламентарии избираются сроком на пять лет.
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