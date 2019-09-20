Нетаньяху встретился с американским спецпосланником Гринблаттом

Спецпосланник США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, передает в пятницу агентство Associated Press.

Ни Нетаньяху, ни Гринблатт не выступили с официальными комментариями по итогам состоявшейся встречи.

Гринблатт является одним из ключевых лиц в администрации США, разрабатывавших план по урегулированию по ситуации на Ближнем Востоке.

США, как ожидается, в ближайшее время должны полностью обнародовать политическую часть плана. В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. Политическую часть Вашингтон обещал обнародовать после выборов, состоявшихся 17 сентября в Израиле.

Ранее в сентябре Гринблатт объявил, что собирается уйти в отставку.