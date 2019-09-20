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Дальнее зарубежье 20.09.2019 21:46

Нетаньяху встретился с американским спецпосланником Гринблаттом

Спецпосланник США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, передает в пятницу агентство Associated Press.

Ни Нетаньяху, ни Гринблатт не выступили с официальными комментариями по итогам состоявшейся встречи.

Гринблатт является одним из ключевых лиц в администрации США, разрабатывавших план по урегулированию по ситуации на Ближнем Востоке.

США, как ожидается, в ближайшее время должны полностью обнародовать политическую часть плана. В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. Политическую часть Вашингтон обещал обнародовать после выборов, состоявшихся 17 сентября в Израиле.

Ранее в сентябре Гринблатт объявил, что собирается уйти в отставку.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ПРЕМЬЕР, СПЕЦПОСЛАННИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]