Нетаньяху встретился с американским спецпосланником Гринблаттом

Спецпосланник США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу, передает в пятницу агентство Associated Press.
Ни Нетаньяху, ни Гринблатт не выступили с официальными комментариями по итогам состоявшейся встречи.
Гринблатт является одним из ключевых лиц в администрации США, разрабатывавших план по урегулированию по ситуации на Ближнем Востоке.
США, как ожидается, в ближайшее время должны полностью обнародовать политическую часть плана. В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть. Он предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в экономику Палестины. Политическую часть Вашингтон обещал обнародовать после выборов, состоявшихся 17 сентября в Израиле.
Ранее в сентябре Гринблатт объявил, что собирается уйти в отставку.
Президент Азербайджана назначил главу Фонда научного развития
«Контракта века» изменил энергетическую карту региона - Алиев
Вашингтон намерен углублять сотрудничество с Баку во всех сферах – Помпео
McDermott может продать бизнес Lummus за $2,5 млрд, акции растут на 70%
МИД Эфиопии отказался рассматривать просьбу Египта отменить стройку ГЭС на Ниле
ЦБА планирует эмиссию 6-ти и 9-тимесячных нот для поддержки межбанковского денежного рынка
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать
Турпоток между Азербайджаном и Узбекистаном ежегодно растет на 25-30% - посол в Баку
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook