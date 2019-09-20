Глава Минобороны Азербайджана доволен результатами широкомасштабных оперативно-тактических учений

Вооруженные силы Азербайджана в ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений (ОТУ) в полном объеме выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.
Гасанов принял участие на оперативном заседании коллегии министерства обороны по итогам ОТУ и с начала 2019 года.
«Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Согласно плану учений, войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций»,- цитирует слова Гасановa пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, министр отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.
«Министр обороны высоко оценил способности командного состава управлять войсками, и боевой дух военнослужащих»,- говорится в сообщении.
Широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений прошли в Азербайджане 16-20 сентября под руководством министра обороны республики.
В них были задействованы до 10 тыс. человек личного состава, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.
Цель учений - отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.
В ходе учений, состоявшихся в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, военнослужащие выполнили задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.
Все действия были отработаны на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.
Ф.Исазаде
Muganbank создает инвестиционную «дочку»
Морские порты Азербайджана сократили в январе-августе перевалку грузов на 17%
Нигерия потеряла в этом году от врезок и порчи нефтепроводов $1,35 млрд
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать
Турпоток между Азербайджаном и Узбекистаном ежегодно растет на 25-30% - посол в Баку
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ
Кувейт усиливает меры безопасности на жизненно важных объектах страны
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook