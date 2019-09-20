Глава Минобороны Азербайджана доволен результатами широкомасштабных оперативно-тактических учений

Вооруженные силы Азербайджана в ходе широкомасштабных оперативно-тактических учений (ОТУ) в полном объеме выполнили все поставленные перед ними задачи, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Гасанов принял участие на оперативном заседании коллегии министерства обороны по итогам ОТУ и с начала 2019 года.

«Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Согласно плану учений, войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций»,- цитирует слова Гасановa пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, министр отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.

«Министр обороны высоко оценил способности командного состава управлять войсками, и боевой дух военнослужащих»,- говорится в сообщении.

Широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений прошли в Азербайджане 16-20 сентября под руководством министра обороны республики.

В них были задействованы до 10 тыс. человек личного состава, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Цель учений - отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В ходе учений, состоявшихся в сложных условиях, горно-лесистой, скалистой местностях и радиоэлектронной обстановке, военнослужащие выполнили задачи по организации слаженности действий передовых, обходящих отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Все действия были отработаны на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Ф.Исазаде