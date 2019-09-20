Muganbank создает инвестиционную «дочку»

Акционеры ОАО «Muganbank» одобрили учреждение инвестиционной компании «Mugan Kapital».
«Акционеры банка на заседании 18 июня 2019 года одобрили вхождение в качестве учредителя в ОАО Mugan Kapital», - отмечается в полугодовой финансовой отчетности банка.
Других подробностей инвестиционной компании не приводится.
В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 9 инвестиционных компаний.
Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.
А.Азизов
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