Muganbank создает инвестиционную «дочку»

Акционеры ОАО «Muganbank» одобрили учреждение инвестиционной компании «Mugan Kapital».

«Акционеры банка на заседании 18 июня 2019 года одобрили вхождение в качестве учредителя в ОАО Mugan Kapital», - отмечается в полугодовой финансовой отчетности банка.

Других подробностей инвестиционной компании не приводится.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 9 инвестиционных компаний.

Muganbank образован в ноябре 1992 года и входит в топ-15 банков Азербайджана. Акционерами банка являются 4 физических лица.

А.Азизов