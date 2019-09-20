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Регион 20.09.2019 17:17

Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом

Суд первой инстанции отказался освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна под залог.

"Ходатайство стороны защиты отклонено. Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок", - сказала судья Анна Данибекян на заседании суда во вторник.

Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]