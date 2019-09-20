Экс-президент Армении Кочарян оставлен под арестом

Суд первой инстанции отказался освободить экс-президента Армении Роберта Кочаряна под залог.

"Ходатайство стороны защиты отклонено. Решение может быть обжаловано в 15-дневный срок", - сказала судья Анна Данибекян на заседании суда во вторник.

Ранее Кочарян присоединился к ходатайству своих адвокатов об освобождении из-под стражи под залог, отметив, что в случае освобождения не намерен скрываться.