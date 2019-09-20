В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина

20 сентября 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Мемориальном музее Наримана Нариманова прошла лекция культуролога Елены Гасановой «Илья Репин. Далекое близкое», приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося русского художника.
В мероприятии приняли участие представители организаций российских соотечественников, студенты творческих вузов. Со вступительным словом выступили директор музея Камаля Гусейнова и главная хранительница фонда музея Маиса Гасанова.
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