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20.09.2019 17:23

В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина

20 сентября 2019 года в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) «Беседы об искусстве» в Мемориальном музее Наримана Нариманова прошла лекция культуролога Елены Гасановой «Илья Репин. Далекое близкое», приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося русского художника.

В мероприятии приняли участие представители организаций российских соотечественников, студенты творческих вузов. Со вступительным словом выступили директор музея Камаля Гусейнова и главная хранительница фонда музея Маиса Гасанова.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]