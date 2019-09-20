В Молдавии сложилась уникальная ситуация, власть удалось очистить от криминального режима - Козак

Вице-премьер правительства России Дмитрий Козак считает, что смена власти в Молдавии создает возможности для экономического развития страны, надеется на дальнейшее углубление сотрудничества между Кишиневом и Москвой.

"В Молдавии сложилась уникальная ситуация, благодаря событиям начала июня, когда произошло очищение власти от криминального коррумпированного режима. Сложилась специфическая коалиция правых и левых сил, придерживающихся несколько противоположных внешнеполитических позиций. Но они договорились, и очень правильно сделали. Полностью поддерживаю решение сконцентрироваться на решении внутренних проблем", - сказал Козак в пятницу на открытии заседании молдавско-российского Экономического совета в Кишиневе.

Он отметил, что к ним относятся: создание благоприятного инвестиционного климата, прозрачность и предсказуемость государства, борьба с коррупцией.

"Подписано новое коалиционное соглашение, которое предполагает, что все усилия правительства, парламента и президента Молдавии будут нацелены на решение внутренних проблем. Это очень нужно Молдавии. И все это время, пока такая коалиция сохраняется, нужно использовать очень эффективно. Мы будем всячески способствовать, делать все, что в наших силах, чтобы способствовать такому движению", - сказал Козак.

Российский вице-премьер отметил, что "активизация отношений между нашими странами, связанная с проведением экономического форума, происходит в унисон с позитивной динамикой восстановления российско-молдавских отношений на межгосударственном уровне, межправительственном уровне".

"Прошло заседание межправкомисии, где принято значительное количество конструктивных, конкретных решений, которые позволят вывести наши взаимоотношения на более высокий уровень", - сказал он.

Одним из таких решений Козак назвал возобновление работы плана действий по развитию российско-молдавских экономических отношений.

"У нас есть очень много общего, общие интересы, которые могут принести результаты, как для Молдавии, так и России. Это и совместные инвестиционные проекты в самых различных областях, сотрудничество в области сельского хозяйства, виноделия, промышленности, туризма. В последней отрасли есть большой интерес к сотрудничеству, намечен план действий по увеличению туристического обмена. Все это будет возможно, если на политическом уровне продолжится работа по созданию всех надлежащих условий", - сказал вице-премьер РФ.

В Кишиневе в пятницу проходит молдавско-российский экономический форум. В нем принимают участие около 1000 представителей молдавского и российского бизнеса. Накануне состоялось заседание молдавско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На нем председательствовали сопредседатели комиссии, вице-премьер Молдавии Василий Шова и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Как сообщалось, парламентское большинство и новое правительство Молдавии было создано пропрезидентской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM 8 июня 2019 года. Благодаря этому, удалось добиться смены власти и отправить в отставку правительство Павла Филипа, которым реально управлял лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Он сбежал из страны 14 июня, после чего сложил депутатский мандат и полномочия председателя Демпартии.