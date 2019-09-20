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Регион 20.09.2019 22:03

Грузия вновь ищет подрядчика для ремонта тоннеля на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) повторно объявило электронный тендер на осуществление ремонтных работ в транспортном тоннеле N7 - одном из сложных участков магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", по которому природный газ поставляется из России в Грузию и Армению.

Как сообщили "Интерфаксу" в GOGC, предыдущий тендер, объявленный три месяца назад, был признан несостоявшимся, поскольку предложения претендентов не соответствовали предъявленным требованиям. "Условия нового тендера практически не претерпели изменений", - сказали в тендерной комиссии корпорации.

Заявки на участие в тендере будут приниматься с 10 по 15 октября 2019 года. Начальная стоимость ремонтных работ, как и прежде, определена в 527,1 тыс. лари ($177,2 тыс. по текущему курсу - ИФ) без НДС.

Как сообщалось ранее, тоннель, длина которого составляет 907 метров, находится на территории Казбегского муниципалитета, близ села Арша (регион Мцхета-Мтианети на севере Грузии). Он был построен в 80-х годах прошлого века, представляет собой важный участок пролегающего через ущелье магистрального газопровода.

В сферу деятельности GOGC входят поиск и добыча нефти и газа, операции по их транзиту, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.

Магистральный газопровод "Северный Кавказ-Закавказье" диаметром 1200 мм был построен в 1970-х годах в сложных горно-геологических условиях на высотах от 600 до 2500 метров. Его фактическая пропускная способность - 16 млн куб. м газа в сутки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]