Грузия вновь ищет подрядчика для ремонта тоннеля на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье

АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC) повторно объявило электронный тендер на осуществление ремонтных работ в транспортном тоннеле N7 - одном из сложных участков магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье", по которому природный газ поставляется из России в Грузию и Армению.
Как сообщили "Интерфаксу" в GOGC, предыдущий тендер, объявленный три месяца назад, был признан несостоявшимся, поскольку предложения претендентов не соответствовали предъявленным требованиям. "Условия нового тендера практически не претерпели изменений", - сказали в тендерной комиссии корпорации.
Заявки на участие в тендере будут приниматься с 10 по 15 октября 2019 года. Начальная стоимость ремонтных работ, как и прежде, определена в 527,1 тыс. лари ($177,2 тыс. по текущему курсу - ИФ) без НДС.
Как сообщалось ранее, тоннель, длина которого составляет 907 метров, находится на территории Казбегского муниципалитета, близ села Арша (регион Мцхета-Мтианети на севере Грузии). Он был построен в 80-х годах прошлого века, представляет собой важный участок пролегающего через ущелье магистрального газопровода.
В сферу деятельности GOGC входят поиск и добыча нефти и газа, операции по их транзиту, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.
Магистральный газопровод "Северный Кавказ-Закавказье" диаметром 1200 мм был построен в 1970-х годах в сложных горно-геологических условиях на высотах от 600 до 2500 метров. Его фактическая пропускная способность - 16 млн куб. м газа в сутки.
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