Трамп не понимает, почему его критикуют за один из разговоров с иностранным лидером

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его разговор с неназванным иностранным лидером, за который его критикуют политические оппоненты, проводился без каких-либо нарушений.
"Странно, что так много других людей слышали этот абсолютно нормальный и уважительный разговор, и от них не было жалоб. А знаете почему? Потому что в нем не было ничего неправильного, он был совершенно идеальным", - написал Трамп в Twitter.
Ранее газета Washington Post сообщила, что обещание, данное президентом США Дональдом Трампом во время общения с неким иностранным лидером, заставило сотрудника американской разведки доложить об этом своему руководству.
Неясно, с кем именно говорил Трамп и что он пообещал. Однако один из источников издания уточнил, что обещание было дано в ходе телефонного разговора.
Обращение информатора из числа американских разведчиков, связанное с беседой президента США Дональда Трампа с иностранным лидером, касается Украины, сообщила затем газета Washington Post со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что пока неясно, было ли обещание, вызвавшее тревогу у информатора, дано Трампом украинскому президенту Владимиру Зеленскому, однако за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с украинским коллегой.
Американские конгрессмены-демократы выражали недовольство тем, что сотрудник американский разведки попытался через свое руководство передать в конгресс информацию о содержании телефонных переговоров Трампа, однако в Нацразведке США решили не давать ход
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