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Внешняя политика 20.09.2019 17:43

Вашингтон намерен углублять сотрудничество с Баку во всех сферах – Помпео

Экономический успех Азербайджана важен для развития стабильности и процветания в регионе, убежден госсекретарь США Майк Помпео.

«Азербайджан продолжает играть ведущую роль в продвижении Южного газового коридора, имеющего стратегическую значимость для энергетической безопасности Европы. Мы поддерживаем ваши усилия и считаем, что экономический успех Азербайджана важен для развития стабильности и процветания в регионе»,- говорится в письме Помпео, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 25-летним юбилеем «Контракта века».

Госсекретарь отметил, что успешное энергетическое партнерство Баку и Вашингтона внесло позитивный вклад в стратегические отношения между двумя странами, включая экономику, безопасность, права человека, фундаментальные свободы и демократическое управление.

«Соединенные Штаты намерены продолжить сотрудничество (с Азербайджаном – ИФ) во всех сферах и углублять его»,- подчеркнул Помпео.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОМПЕО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]