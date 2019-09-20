Вашингтон намерен углублять сотрудничество с Баку во всех сферах – Помпео

Экономический успех Азербайджана важен для развития стабильности и процветания в регионе, убежден госсекретарь США Майк Помпео.

«Азербайджан продолжает играть ведущую роль в продвижении Южного газового коридора, имеющего стратегическую значимость для энергетической безопасности Европы. Мы поддерживаем ваши усилия и считаем, что экономический успех Азербайджана важен для развития стабильности и процветания в регионе»,- говорится в письме Помпео, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 25-летним юбилеем «Контракта века».

Госсекретарь отметил, что успешное энергетическое партнерство Баку и Вашингтона внесло позитивный вклад в стратегические отношения между двумя странами, включая экономику, безопасность, права человека, фундаментальные свободы и демократическое управление.

«Соединенные Штаты намерены продолжить сотрудничество (с Азербайджаном – ИФ) во всех сферах и углублять его»,- подчеркнул Помпео.

Ф.Исазаде