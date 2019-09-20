Столтенберг на Генассамблее ООН встретится с главами нескольких государств

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Нью-Йорк 23-26 сентября для участия в неделе встреч высокого уровня 74-й Генеральной ассамблеи ООН.
"Генеральный секретарь примет участие в открытии общих прений во вторник, 24 сентября. Он также встретится с несколькими мировыми лидерами и высокопоставленными чиновниками", - говорится в коммюнике пресс-службы Североатлантического альянса, распространенном в пятницу в Брюсселе.
В документе сообщается, что в рамках этого визита Столтенберг посетит 25 сентября военную академию "Вест-Пойнт" и выступит 26 сентября в университете Колумбия.
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