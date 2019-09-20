Президент Молдавии высказывается за переход к долгосрочным программам торгово-экономического сотрудничества с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что Молдавия и Россия должны перейти к долгосрочным программам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщил он на своей странице в фейсбуке, речь об этом шла на состоявшейся в пятницу в Кишиневе встрече с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, который принимает участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме.

"Отдельно обсудили результаты заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. За несколько месяцев правительствам Молдовы и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли своё отражение в Протоколе заседания межправкомиссии. Крайне важно, чтобы достигнутые договорённости были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Додон.

По его словам, в ходе встречи отмечалось, что в этом году на экономическом форуме количество участников достигло тысячи, и в их числе высокие представители государственных структур и бизнеса Молдавии и России.

"Считаю это событие значительным шагом вперёд в процессе полного восстановления стратегических отношений между нашими странами. В то же время наша первостепенная задача - вернуть объём двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года. С этой целью необходимо провести большую техническую работу для приведения нашей продукции к существующим стандартам", - отметил Додон.

По его мнению, "проводимые в рамках молдавско-российского партнерства мероприятия позволяют надеяться на укрепление взаимосвязи и сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на долгосрочной основе".