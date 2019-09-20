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СНГ 20.09.2019 23:31

Президент Молдавии высказывается за переход к долгосрочным программам торгово-экономического сотрудничества с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что Молдавия и Россия должны перейти к долгосрочным программам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщил он на своей странице в фейсбуке, речь об этом шла на состоявшейся в пятницу в Кишиневе встрече с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, который принимает участие во втором Молдавско-российском экономическом форуме.

"Отдельно обсудили результаты заседания молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. За несколько месяцев правительствам Молдовы и России удалось рассмотреть большое количество вопросов, многие из которых нашли своё отражение в Протоколе заседания межправкомиссии. Крайне важно, чтобы достигнутые договорённости были в дальнейшем реализованы в практической плоскости, чтобы наши страны могли перейти к обсуждению долгосрочных программ торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Додон.

По его словам, в ходе встречи отмечалось, что в этом году на экономическом форуме количество участников достигло тысячи, и в их числе высокие представители государственных структур и бизнеса Молдавии и России.

"Считаю это событие значительным шагом вперёд в процессе полного восстановления стратегических отношений между нашими странами. В то же время наша первостепенная задача - вернуть объём двусторонней торговли с Россией на уровень до 2014 года. С этой целью необходимо провести большую техническую работу для приведения нашей продукции к существующим стандартам", - отметил Додон.

По его мнению, "проводимые в рамках молдавско-российского партнерства мероприятия позволяют надеяться на укрепление взаимосвязи и сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на долгосрочной основе".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАММЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]