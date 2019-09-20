«Контракта века» изменил энергетическую карту региона - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил работников нефтяной промышленности в связи с 25-летием подписания «Контракта века».

«Соглашение о совместной разработке и разделе продукции месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководье «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспия, подписанное 20 сентября 1994 года, превратилось в главный источник развития независимого Азербайджана, и обеспечило дальнейший темп динамического роста», - говорится в тексте поздравления.

В поздравлении отмечается, что Соглашение, в корне изменив энергетическую карту региона, создало благоприятные условия для сотрудничества в Каспийском бассейне.

«Нефть и газ Азербайджана сегодня являются одним из факторов стабильности, безопасности и прогресса в мире. Реализованная по инициативе и лидерству нашей страны работа, в рамках Южного газового коридора демонстрирует потенциал Азербайджана. В тоже время, республика реализовала формат успешного сотрудничества с ведущими нефтяными компаниями. Ярким примером этому является пересмотр и продление сроков разработки «Контракта века» до 2050 года. Инвестиционные проекты, реализуемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана, которая достойно представляет страну в глобальных и региональных нефтегазовых проектах, отражают экономическую мощь нашей страны», - отмечается в поздравлении.

Б.Рустамбеков