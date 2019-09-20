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Дальнее зарубежье 20.09.2019 19:11

Кувейт усиливает меры безопасности на жизненно важных объектах страны

Министр торговли и промышленности Кувейта Халед ар-Раудан (Khaled Al-Rawdan) издал в пятницу указ о повышении уровня безопасности в портах страны с первого до второго, сообщает кувейтское государственное агентство KUNA.

Со своей стороны кувейтская портовая корпорация (Kuwait Ports Authority) выступила с разъяснениями, что решение министерства о повышении уровня безопасности распространяется на все порты как торговые, так и нефтяные, и оно требует от всех заинтересованных органов принятия необходимых мер для охраны и защиты судов и портовой инфраструктуры.

Ранее в четверг кувейтская армия объявила о повышении уровня боеготовности, а Кувейтская нефтяная компания (KOC) ужесточила меры безопасности на всех своих объектах "в условиях эскалации напряженности в регионе".

Во вторник представители кувейтских властей провели встречи с руководством вооруженных сил страны и призвали их проявлять максимальную бдительность и готовность к отражению любых попыток, направленных на нарушение стабильности.

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Тэги: КУВЕЙТ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]