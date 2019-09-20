Mitsubishi оценивает потери бизнеса в Сингапуре в $320 млн из-за махинаций трейдера с нефтяными деривативами

Дочерняя компания японской корпорации Mitsubishi Corp., Petro-Diamond Singapore, потеряла около $320 млн в результате торговли нефтяными деривативами из-за действий одного из ее трейдеров.

Как говорится в сообщении Mitsubishi, один из сотрудников Petro-Diamond Singapore с января осуществлял несанкционированные операции с деривативами и нанес компании ущерб в результате потерь из-за падения цен на нефть летом.

Трейдер отвечал за операции с Китаем. Согласно данным компании, он скрывал характер транзакций с деривативами, манипулируя данными в системе управления рисками.

Mitsubishi продолжает расследование ситуации, чтобы установить все детали. В сообщении компании отмечается, что она осознает серьезность инцидента и намерена удвоить усилия, чтобы предотвратить его повторение.

Хотя Petro-Diamond Singapore уже установила сумму, потерянную в результате операций с деривативами, компания продолжает оценивать общий размер убытка.

Между тем чистая прибыль Mitsubishi по итогам прошлого года превысила $5 млрд, поэтому убыток от торговых операций является для компании скорее ударом по репутации, чем угрозой для финансовой стабильности, отмечает Financial Times.