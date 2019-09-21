Запасы нефти в России в 2018 г выросли на 8,7% - до 9,83 млрд т, запасы газа - на 3,5%, до 14,99 трлн куб. м

Запасы нефти в России в 2018 году выросли на 8,7% - до 9,83 млрд тонн, говорится в материалах Минприроды.

Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров.

Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля.