Запасы нефти в России в 2018 г выросли на 8,7% - до 9,83 млрд т, запасы газа - на 3,5%, до 14,99 трлн куб. м

Запасы нефти в России в 2018 году выросли на 8,7% - до 9,83 млрд тонн, говорится в материалах Минприроды.
Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров.
Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля.
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