Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.09.2019 00:15

Запасы нефти в России в 2018 г выросли на 8,7% - до 9,83 млрд т, запасы газа - на 3,5%, до 14,99 трлн куб. м

Запасы нефти в России в 2018 году выросли на 8,7% - до 9,83 млрд тонн, говорится в материалах Минприроды.

Запасы газа увеличились на 3,5% - до 14,99 трлн кубометров.

Эти данные получены по итогам обработки информации, предоставленной компаниями на конец июля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ЗАПАСЫ


Похожие новости


Россия пока не видит необходимости в экстренных мерах в рамках ОПЕК+ из-за ситуации с Саудовской Аравией Отгрузка нефти в Новороссийске приостановлена из-за шторма Новороссийск приостановил отгрузку нефти из-за шторма Новак обещает снизить добычу нефти в сентябре до уровня сделки ОПЕК+ Порты переваливают нефть по графику, SOCAR трижды останавливала прокачку нефти по техпричинам Прогноз среднегодовой цены нефти Urals в 2019 г снижен до $62,2 с $63,4 за баррель, в 2020 г до $57 с $59,7 - Орешкин

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]