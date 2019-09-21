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ТЭК 21.09.2019 00:33

МИД Эфиопии отказался рассматривать просьбу Египта отменить стройку ГЭС на Ниле

МИД Эфиопии заявил, что не будет рассматривать предложение Египта об отмене строительства гидроэлектростанции на реке Нил, так как оно противоречит эфиопскому суверенитету, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

В заявлении эфиопского внешнеполитического ведомства говорится, что "необходимо покончить с различными новыми и вредными идеями, которые могут нанести ущерб сложившемуся доверию между Эфиопией, Египтом и Суданом".

Агентство напоминает, что Эфиопия намерена стать одним из крупных энергетических хабов Африки. Ожидается, что после завершения строительства ГЭС на Ниле мощности в Эфиопии удвоятся, достигнув 6400 МВт. В Египте обеспокоены тем, что ГЭС приведет к сокращению доли водных ресурсов Нила, от которых зависят 100 млн египтян.

Эфиопия, Египет и Судан проведут технические переговоры 30 сентября и 1 октября в Судане. Египет надеется, что Судан поддержит протест против строительства станции, так как обе страны находятся ниже по течению от ее планируемого расположения.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ЕГИПЕТ, ГЭС, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]