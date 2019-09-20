Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает американский телеканал CBS.
По данным телеканала, такое заявление президент сделал в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Овальном кабинете.
При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, приоритетными", уточняет CBS.
В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.
В минувшую среду Трамп объявил о намерении в последующие двое суток применить дополнительные меры санкционного давления на Иран.
Трамп тогда отмечал, что "существует много вариантов (давления - ИФ), но речи о войне с Ираном не идет".
Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.
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