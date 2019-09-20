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Регион 20.09.2019 19:26

Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает американский телеканал CBS.

По данным телеканала, такое заявление президент сделал в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Овальном кабинете.

При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, приоритетными", уточняет CBS.

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

В минувшую среду Трамп объявил о намерении в последующие двое суток применить дополнительные меры санкционного давления на Иран.

Трамп тогда отмечал, что "существует много вариантов (давления - ИФ), но речи о войне с Ираном не идет".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.

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Тэги: США, ИРАН, БАНК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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