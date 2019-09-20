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ТЭК 20.09.2019 19:53

Нефть продолжает дорожать, Brent может завершить неделю рекордным ростом с апреля 2018г

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу, при этом Brent готовится завершить неделю максимальным подъемом с апреля 2018 года на фоне опасений по поводу нехватки топлива на мировом рынке после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,45 (0,70%) - до $64,85 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь, торги которыми завершаются в пятницу, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднимаются на $0,67 (1,15%) - до $58,80 за баррель. Более активно торгуемый ноябрьский контракт вырос в цене на $0,59 (1,01%) - до $58,78 за баррель.

По итогам недели Brent может прибавить 7,5%, что станет максимальным ростом с недели, завершившейся 13 апреля 2018 года, когда котировки поднялись на 8,2%, по данным FactSet. WTI готовится завершить неделю подъемом на 7%, что является максимумом с недели, завершившейся 21 июня, когда недельный рост составил 7,2%.

Главной новостью этой недели стали атаки дронов и крылатых ракет на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, или почти 6% мировой нефтедобычи, и пока непонятно, как быстро ее удастся восстановить.

Никогда ранее нефтяной рынок не терял за один день добычу в объеме более 5 млн баррелей в сутки, и, хотя это может продлиться недолго, инциденты в Абкайке и Хурайсе свидетельствуют об уязвимости поставок в случае эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Руководство государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco уже пообещало в полной мере исполнить все свои обязательства по экспортным поставкам, в том числе задействовав стратегические резервы.

Однако, по словам аналитиков Commerzbank, долгосрочное влияние атак пока сложно оценить, потому что страна, скорее всего, будет преуменьшать любые возможные проблемы.

США и Саудовская Аравия ранее сообщили, что у них есть доказательства причастности Ирана к атакам, однако не стали напрямую утверждать, что беспилотники и ракеты запускались именно с территории Ирана. В свою очередь МИД Ирана предупредил, что любые удары по стране приведут к "тотальной войне".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]