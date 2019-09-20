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Дальнее зарубежье 20.09.2019 20:11

Трамп: США могут атаковать сразу 15 целей в Иране, однако выбирают сдержанность

Президент США Дональд Трамп заявил о способности американских военных в любой момент одновременно атаковать 15 целей на территории Ирана, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"Самое простое, что я могу сказать: хорошо, ну давайте атакуем 15 разных и важных целей в Иране. Я могу сделать это - и вопросов больше нет", - сказал президент журналистам в Белом доме.

Однако, по словам Трампа, он считает, что сдержанность в этом вопросе является демонстрацией силы США. "Я думаю, что то, как мы сейчас действуем (в отношении Ирана - ИФ), демонстрирует намного больше силы", - отметил президент.

Кроме этого Трамп упомянул, что собирается обсудить с командой по нацбезопасности варианты действий в отношении Ирана.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в пятницу Пентагон намерен представить Трампу список мер, которые США могут принять в отношении Ирана в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон возложил на Тегеран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован комплекс по доработке нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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Тэги: США, ИРАН, ЦЕЛИ, СДЕРЖАННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]