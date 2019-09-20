Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.09.2019 20:25

Три влиятельные иранские финансовые структуры подпали под санкции в рамках противодействия терроризму - Минфин США

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в пятницу приняло меры в отношении Центрального банка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Как говорится в пресс-релизе Минфина США, "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и приближенную к ним террористическую группировку "Хезболла".

"НФРИ - это иранский суверенный фонд благосостояния, в совет попечителей которого входят президент Ирана, министр нефти и управляющий Центрального банка, является важным источником иностранной валюты и средств для КСИР, сил "аль-Кодс", а также для министерства обороны Ирана и логистического управления министерства обороны Ирана", - отмечается в пресс-релизе.

"Etemad Tejarate Pars Co - иранская компания, которая используется для прикрытия финансовых транзакций логистического управления минобороны, в том числе средств, поступающих в том числе из НФРИ", - утверждают в Минфине США.

"Бесцеремонная атака Ирана против Саудовской Аравии неприемлема. Действия Минфина нацелены на ключевой механизм, используемый иранским режимом для поддержки его террористической сети, в том числе "аль-Кодс", "Хезболлы" и других боевиков, которые сеют террор и дестабилизируют регион", - заявил, комментируя ситуацию, министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, "Центральный банк Ирана и НФРИ первоначально были предназначены для сохранения богатств иранского народа, но вместо этого использовались коррумпированным режимом для того, чтобы перемещать иранские резервы иностранной валюты его террористическим приспешникам".

"Мы предупреждаем правительства о том, что они рискуют целостностью их финансовых систем, если они продолжат работать с подразделением иранского режима, финансирующим терроризм - их Центральным банком, - заявил в свою очередь заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Мандеккер. - Мы будем активно вводить санкции для того, чтобы пресечь потоки средств иранского режима как для международных террористов, так и для притеснения иранского народа внутри страны, который является самой страдающей жертвой режима".

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Национального банка Ирана.

При этом Трамп подчеркнул, что речь идет о высшем уровне санкций, и что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.

В минувшую среду Трамп объявил о намерении в последующие двое суток применить дополнительные меры санкционного давления на Иран.

Трамп тогда отмечал, что "существует много вариантов (давления - ИФ), но речи о войне с Ираном не идет".

Эти слова американского лидера прозвучали на фоне недавней атаки на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которой Вашингтон обвиняет Иран.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц этой страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ


Похожие новости


Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ Направляющийся в Нью-Йорк Зариф заявил, что Иран не хочет войны, но готов защищаться Пентагон представит Трампу план возможных ударов по Ирану - АР Трамп предпочитает мирное решение кризиса с Ираном, однако уверен и в американской военной мощи Зариф заподозрил, что Трампа пытаются втянуть в войну Помпео намерен создать коалицию по сдерживанию Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]