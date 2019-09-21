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Финансы 21.09.2019 00:30

ЦБА планирует эмиссию 6-ти и 9-тимесячных нот для поддержки межбанковского денежного рынка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение поэтапно осуществлять эмиссию 6-ти и 9-тимесячных нот, отмечает пресс-служба ЦБА.

«С целью развития рынка ценных бумаг, диверсификации инструментов стерилизации, а также для поддержки межбанковского денежного рынка, Центробанк принял решение о выпуске в обращение краткосрочных нот сроком 168 дней и 252 дня», - отмечается в сообщении.

До сих пор ЦБА эмитировал ноты со сроком обращения 28 дня.

20 сентября 2019 года ЦБА провел первый аукцион по размещению нот со сроком обращения 84 дня. «Объем эмиссии нот, выставленных на аукцион, составил 30 млн манатов. Спрос со стороны банков превысил предложение почти в 5 раз, составив 147,59 млн манатов. Доходность заявок варьировалась в диапазоне от 6% до 9,5%. Доходность от цены отсечения составила 6,04%, средневзвешенная ставка – 6,03%. Срок погашения этих нот – 16 декабря 2019 года», - подчеркивает Центробанк.

«Новые ноты будут размещаться без использования принципа «коридора процентных ставок». Это означает, что заявки, которые будут предлагаться на аукционах по новым нотам, не будут ограничиваться коридором между учетной ставкой и нижним порогом процентного коридора, а процентные ставки будут отражать ожидания участников рынка относительно рыночных процентных ставок», - отмечает банк.

Кроме этого, Центробанк для упрощения расчетов по заключенным сделкам с 18 сентября 2019 года ввел режим «Т+1».

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, НОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]