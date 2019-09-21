В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории - Зеппельт

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале этого года, написал в твиттере журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт.
"Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком агентства на заседании на следующей неделе. Процедура "несоблюдения" уже запущена", - написал немецкий журналист.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.
Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. 17 января WADA заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории.
22 января исполком ВАДА принял решение сохранить статус соответствия для РУСАДА, хотя эксперты всемирного агентства получили доступ к данным проб московской антидопинговой лаборатории позднее оговоренного срока 31 декабря 2018 года.
Делегация ВАДА в апреле 2019 года получила 2262 образца проб из московской антидопинговой лаборатории и передала их аккредитованной лаборатории за пределами России для перепроверки. "Служба разведки и расследований (I & I) ВАДА начала представлять международным федерациям доказательства, которые они будут оценивать с целью рассмотрения дел о нарушении антидопинговых правил", - отмечалось тогда в пресс-релизе ВАДА.
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