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Дальнее зарубежье 21.09.2019 10:50

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томпсон покидает свой пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает свой пост, сообщил глава госдепа Майк Помпео.

"Нам будет не хватать ее знаний, опыта и лидерских качеств. Я благодарю ее за работу в госдепе и за десятилетия службы США. Желаю ей всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении Помпео.

В госдепартаменте США Томпсон, в частности, курировала не увенчавшиеся успехом переговоры с РФ по проблеме ДРСМД, а также - переговоры об СНВ-3.

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Тэги: США, ГОСДЕП, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]