Трамп согласился направить дополнительные войска на Ближний Восток - глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.
По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.
"Мы считаем, что пока что этого будет достаточно, однако это не означает, что в будущем не может быть отправок еще войск - с учетом изменений обстановки", - добавил Эспер.
В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пояснил, что речь не пойдет об отправке крупного контингента. "Речь не пойдет о тысячах (бойцов - ИФ)", - заверил он.
Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.
Эспер в ходе брифинга подтвердил, что США считают Иран причастным к инциденту.
"Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена", - заявил глава Пентагона. "Иран несет ответственность за атаку", - добавил он, не уточнив, откуда, по данным США, были запущены ракеты и беспилотники.
Эспер заверил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и призвал эту страну прекратить агрессивные действия.
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