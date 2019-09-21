Трамп согласился направить дополнительные войска на Ближний Восток - глава Пентагона

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

"Мы считаем, что пока что этого будет достаточно, однако это не означает, что в будущем не может быть отправок еще войск - с учетом изменений обстановки", - добавил Эспер.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пояснил, что речь не пойдет об отправке крупного контингента. "Речь не пойдет о тысячах (бойцов - ИФ)", - заверил он.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Эспер в ходе брифинга подтвердил, что США считают Иран причастным к инциденту.

"Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена", - заявил глава Пентагона. "Иран несет ответственность за атаку", - добавил он, не уточнив, откуда, по данным США, были запущены ракеты и беспилотники.

Эспер заверил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и призвал эту страну прекратить агрессивные действия.