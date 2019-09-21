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Дальнее зарубежье 21.09.2019 11:30

США на следующей неделе определятся с планом по переброске военных на Ближний Восток - Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пообещал на следующей неделе разработать предложение по переброске подкреплений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Я представлю свои предложения в начале следующей недели", - сказал он на пресс-конференции. Он пояснил, что затем будет готов рассказать о планах прессе.

Ранее сообщалось, что, по словам Данфорда, речь пойдет "не о тысячах" перебрасываемых на Ближний восток военнослужащих армии США.

Американские СМИ полагают, что эти военные развернут противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Саудовскую Аравию и ОАЭ дополнительных военных. На такой шаг он пошел после недавней атаки саудовских нефтяных объектов. США считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране же заявляют, что не причастны к произошедшему.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПЛАНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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