США на следующей неделе определятся с планом по переброске военных на Ближний Восток - Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд пообещал на следующей неделе разработать предложение по переброске подкреплений в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Я представлю свои предложения в начале следующей недели", - сказал он на пресс-конференции. Он пояснил, что затем будет готов рассказать о планах прессе.

Ранее сообщалось, что, по словам Данфорда, речь пойдет "не о тысячах" перебрасываемых на Ближний восток военнослужащих армии США.

Американские СМИ полагают, что эти военные развернут противоракетные комплексы Patriot и THAAD.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Саудовскую Аравию и ОАЭ дополнительных военных. На такой шаг он пошел после недавней атаки саудовских нефтяных объектов. США считают, что за атакой стоит Иран. В Тегеране же заявляют, что не причастны к произошедшему.