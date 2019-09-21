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Дальнее зарубежье 21.09.2019 12:20

Китай назвал подготовительные к торговым переговорам с США консультации конструктивными

Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали "конструктивными".

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес" - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства коммерции.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

Как сообщалось, в начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.

Договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", - отметило минкоммерции Китая.

"Обе стороны считают, что нужно приложить совместные усилия и предпринять практические действия для создания благоприятных условий на переговорах", - подчеркнуло министерство по итогам беседы глав делегаций двух стран.

Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

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Тэги: КИТАЙ, США, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]