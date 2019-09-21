Китай назвал подготовительные к торговым переговорам с США консультации конструктивными

Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали "конструктивными".
"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес" - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства коммерции.
Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".
Как сообщалось, в начале сентября Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне.
Договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.
До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", - отметило минкоммерции Китая.
"Обе стороны считают, что нужно приложить совместные усилия и предпринять практические действия для создания благоприятных условий на переговорах", - подчеркнуло министерство по итогам беседы глав делегаций двух стран.
Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.
Баку и Минск намерены расширить ВТС – Минобороны Азербайджана
Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе
Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства военных объектов в прифронтовой зоне
Козак с оптимизмом смотрит на поставки газа Молдавии через Украину в 2020г: больших рисков для транзита нет
Молдавия продлит договор с Газпромом - Додон
McDermott может продать бизнес Lummus за $2,5 млрд, акции растут на 70%
В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории - Зеппельт
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook