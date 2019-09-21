Молдавия продлит договор с Газпромом - Додон

Молдавия намерена продлить действующий договор с "Газпромом"на следующий год, заявил президент республики Игорь Додон в пятницу вечером на телеканале "РТР-Молдова".

"У нас есть на этот счет предварительные договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным и с руководством "Газпрома". Правительство и "Молдова-газ" начали переговоры с "Газпромом", но мы перейдем к более конкретному обсуждению, когда будет ясность с транзитом российского газа через Украину. Мы видим положительную динамику в этом вопросе, рассчитываем на то, что в середине октября вопрос решится, и мы сможем тогда подписать документы о получении газа от "Газпрома" после 1 января 2020 года", - сказал Додон.

Он пояснил, что Молдавии выгодно не заключать новый договор с "Газпромом", а продлить действующий, чтобы сохранить заложенную сейчас формулу расчета цен за газ.

"Эта формула предусматривает, что цена пересматривается ежеквартально, и Молдавия получает газ по средней цене поставок газа европейским странам за последние 11 месяцев. В прошлом году цена газа в Европе была высокой. Соответственно, в этом году мы импортируем газ по высокой цене. Сейчас она составляет примерно $237 за 1 тыс. куб. м. В тариф для населения заложена цена в $176 за 1 тыс. куб. м. В такой ситуации очень сложно было не допустить повышения тарифов", - отметил Додон.

Он выразил надежду на то, что удастся не допустить повышения тарифов для конечных потребителей, так как есть договоренность с руководством России и "Газпрома" о снижении цены на газ для Молдавии на $15-20.

"Это позволит нам изыскать резервы и не допускать роста тарифов. А в следующем году, возможно, удастся даже снизить тарифы. Если нам удастся сохранить нынешнюю формулу, то мы будем импортировать газ на $50-70 дешевле, так как в нынешнем году в Европе были низкие цены на газ. Со стороны России есть понимание и готовность идти навстречу в этом вопросе", - подчеркнул президент.

Отвечая на вопросы, он сказал, что не считает необходимым сейчас закупать газ "про запас" и закладывать его в хранилище на Украине на тот случай, если не будет транзита через Украину.

"Мы сегодня обсуждали этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Он заявил, что на 90% есть уверенность в том, что удастся добиться по транзиту. А это значит, что нет смысла закладывать газ в хранилища, так как это будет дороже, и у нас нет на это средств, нужно брать кредиты", - сказал Додон.

Действующий договор Молдавии с "Газпромом" был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 года. В начале сентября, в ходе рабочего визита в Москву, Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдавию с вице-премьером РФ Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Он также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что с 1 октября Молдавия получит скидку на поставляемый Россией газ.