Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.09.2019 10:16

Новые санкции США против Ирана неприемлемы и опасны - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Новые санкции направлены на блокировку международных транзакций Ирана, а также на (ограничение - ИФ) его доступа к еде и лекарствам. Этот шаг неприемлем и опасен", - заявил Зариф.

Зариф подчеркнул, что США "уже ввели все санкции, которые могли, против Ирана".

По словам министра, если Вашингтон хочет присоединиться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ему необходимо снять с Ирана санкции.

"США должны прекратить экономическую войну против Ирана, и только потом стать официальным участником сделки в формате 5+1 или 4+1 в качестве гостя", - заявил Зариф.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави, в свою очередь, заявил, что Соединенным Штатам следует признать, что их политика по введению санкций в отношении Ирана провалилась.

"США должны признать, что введение санкций является провальной политикой, а чрезмерное использование этого трюка и использование доллара в качестве оружия, поставило под сомнение доверие к США и к их экономике. Эра, когда США признавали надежным экономическим партнером, давно прошла", - заявил Мусави.

По словам дипломата объявленные накануне американские санкции - "не новые, а старые, которые по-другому объяснили".

США в минувшую пятницу объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ, КРИТИКА


Похожие новости


Трамп: силовой вариант решения иранской проблемы был бы очень простым, но я выбрал другой путь Трамп объявил о санкциях против Национального банка Ирана - ТВ Направляющийся в Нью-Йорк Зариф заявил, что Иран не хочет войны, но готов защищаться Пентагон представит Трампу план возможных ударов по Ирану - АР Трамп предпочитает мирное решение кризиса с Ираном, однако уверен и в американской военной мощи Зариф заподозрил, что Трампа пытаются втянуть в войну

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]