Новые санкции США против Ирана неприемлемы и опасны - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал США за новые санкции в отношении Ирана, назвав их неприемлемыми и опасными, сообщает в субботу агентство "Мехр".

"Новые санкции направлены на блокировку международных транзакций Ирана, а также на (ограничение - ИФ) его доступа к еде и лекарствам. Этот шаг неприемлем и опасен", - заявил Зариф.

Зариф подчеркнул, что США "уже ввели все санкции, которые могли, против Ирана".

По словам министра, если Вашингтон хочет присоединиться к обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, ему необходимо снять с Ирана санкции.

"США должны прекратить экономическую войну против Ирана, и только потом стать официальным участником сделки в формате 5+1 или 4+1 в качестве гостя", - заявил Зариф.

Представитель иранского МИД Аббас Мусави, в свою очередь, заявил, что Соединенным Штатам следует признать, что их политика по введению санкций в отношении Ирана провалилась.

"США должны признать, что введение санкций является провальной политикой, а чрезмерное использование этого трюка и использование доллара в качестве оружия, поставило под сомнение доверие к США и к их экономике. Эра, когда США признавали надежным экономическим партнером, давно прошла", - заявил Мусави.

По словам дипломата объявленные накануне американские санкции - "не новые, а старые, которые по-другому объяснили".

США в минувшую пятницу объявили о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Минфин США утверждает, что "Центральный банк Ирана снабжал миллиардами долларов Корпус Стражей Исламской революции (КСИР), спецназ "аль-Кодс", и близкую к ним ливанскую шиитскую вооруженную группировку "Хезболла".