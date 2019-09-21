Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех

Количество погибших в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на штат Техас и вызвавшего сильные дождевые паводки, увеличилось до четырех, сообщает CBS News.
Ранее было известно о двух погибших. Тело четвертой жертвы стихии обнаружили в машине.
По данным телеканала, помощь спасателей требуется по меньшей мере 1,7 тысячи человек.
Тропический шторм "Имельда" принес в Техас не менее 43 дюймов осадков (1,09 метра). Потоками воды снесло несколько барж, которые врезались в опоры моста.
Шторм обрушился на Техас ранее на этой неделе.
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