Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех

Количество погибших в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на штат Техас и вызвавшего сильные дождевые паводки, увеличилось до четырех, сообщает CBS News.

Ранее было известно о двух погибших. Тело четвертой жертвы стихии обнаружили в машине.

По данным телеканала, помощь спасателей требуется по меньшей мере 1,7 тысячи человек.

Тропический шторм "Имельда" принес в Техас не менее 43 дюймов осадков (1,09 метра). Потоками воды снесло несколько барж, которые врезались в опоры моста.

Шторм обрушился на Техас ранее на этой неделе.