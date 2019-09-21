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Дальнее зарубежье 21.09.2019 11:10

Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех

Количество погибших в результате тропического шторма "Имельда", обрушившегося на штат Техас и вызвавшего сильные дождевые паводки, увеличилось до четырех, сообщает CBS News.

Ранее было известно о двух погибших. Тело четвертой жертвы стихии обнаружили в машине.

По данным телеканала, помощь спасателей требуется по меньшей мере 1,7 тысячи человек.

Тропический шторм "Имельда" принес в Техас не менее 43 дюймов осадков (1,09 метра). Потоками воды снесло несколько барж, которые врезались в опоры моста.

Шторм обрушился на Техас ранее на этой неделе.

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Тэги: США, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]