Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари

Национальный банк Грузии решил срочно пересмотреть монетарную политику в связи со снижением курса лари, который продолжает бить исторические антирекорды.

"В среду, 25 сентября состоится внеочередное заседание комитета монетарной политики, на котором будет обсуждаться ставка рефинансирования", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

При этом регулятор отмечает, что следующее плановое заседание комитета монетарной политики состоится 23 октября, как и предусматривалось графиком.

Национальный банк Грузии в пятницу зафиксировал очередной, уже третий с начала августа 2019 года, антирекорд лари, установив на выходные и понедельник его официальный курс по отношению к доллару США на новом историческом минимуме - 2,9759 лари/$1.

Тем самым, с начала года лари обесценился уже на 10,2%, и текущий курс на 10,6% ниже заложенного в бюджет Грузии показателя на 2019 год (2,66 лари/$1), что прямо отражается на росте потребительских цен в стране.

Комитет монетарной политики Набанка на последнем заседании, которое состоялось 4 сентября, впервые с декабря 2017 года повысил ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7% годовых. При этом регулятор подчеркивал, что "комитет готов продолжать ужесточать политику, пока давление на обменный курс не ослабнет". До этого Нацбанк трижды сохранял ставку рефинансирования на уровне 6,5% годовых, после понижения на 25 б.п. в марте 2019 года.

Между тем, ужесточение политики не оказало существенного влияния на обменный курс лари - если на 4 сентября он составлял 2,9683 лари/$1, то на сегодняшний день он вырос еще на 0,3%, достигнув уже 2,9759 лари/$1.

На необходимость обеспечения устойчивости финансового сектора Грузии указала Нацбанку по итогам своего визита в сентябре в страну и миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая спрогнозировала ускорение инфляции в Грузии в 2019 году до 5,4% против ранее ожидаемой фондом на уровне 2,5%.

Грузинская национальная валюта была введена в обращение 2 октября 1995 года с курсом 1,3 лари/$1. На 1 января 2019 года курс составлял 2,6727 лари/$1.