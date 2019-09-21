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Дальнее зарубежье 21.09.2019 15:35

В Афганистане задержали организатора теракта, унесшего жизни 39 человек - Минобороны

Афганские "коммандос" в ходе операции в центральной провинции Газни задержали девать боевиков, в том числе организатора теракта в южной провинции Забуль, в котором погибли 39 человек, 185 человек получили ранения, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны страны.

"В ходе операции в провинции Газни военнослужащие спецназа арестовали девять террористов, в том числе трех организаторов террористических атак. Один из них непосредственно несет ответственность за недавнее нападение в провинции Забуль, приведшее к многочисленным жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

19 сентября утром в городе Калот, административном центре провинции Забуль на юге Афганистана, был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были полностью разрушены. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Талибы заявили, что целью нападения было местное управление безопасности. Афганские власти сообщили, что жертвами теракта стали мирные жители, в том числе пациенты и медперсонал находящейся рядом городской больницы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ОРГАНИЗАТОРЫ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]