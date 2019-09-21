В Афганистане задержали организатора теракта, унесшего жизни 39 человек - Минобороны

Афганские "коммандос" в ходе операции в центральной провинции Газни задержали девать боевиков, в том числе организатора теракта в южной провинции Забуль, в котором погибли 39 человек, 185 человек получили ранения, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны страны.
"В ходе операции в провинции Газни военнослужащие спецназа арестовали девять террористов, в том числе трех организаторов террористических атак. Один из них непосредственно несет ответственность за недавнее нападение в провинции Забуль, приведшее к многочисленным жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.
19 сентября утром в городе Калот, административном центре провинции Забуль на юге Афганистана, был подорван заминированный автомобиль, все близлежащие здания были полностью разрушены. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).
Талибы заявили, что целью нападения было местное управление безопасности. Афганские власти сообщили, что жертвами теракта стали мирные жители, в том числе пациенты и медперсонал находящейся рядом городской больницы.
Азербайджанский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах - Минобороны
Алиев наградил Халафова «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Президент Алиев наградил главу ИВ Гахского района орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан экспортировал в Грузию около 70 тыс. тонн топлива - Союз импортеров
Транснефть открыла в Татарстане завод по выпуску противотурбулентных присадок для замещения импортных
Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари
В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории - Зеппельт
Huawei представила новые смартфоны без сервисов Google
Почти 70% туристов заходят на сайты бронирования путешествий не зная, в какую страну поехать
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook