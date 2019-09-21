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Карабахский конфликт 21.09.2019 11:28

Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства военных объектов в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил ряд военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.

.

«Гасанов и руководящий состав министерства обороны посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы», - отмечает пресс-служба ведомства.

Глава Минбороны дал соответствующие указания по качественному выполнению и своевременному завершению строительства.

Н.Аббасова

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]