Глава Минобороны Азербайджана проверил ход строительства военных объектов в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил ряд военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы.
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«Гасанов и руководящий состав министерства обороны посетили несколько военных объектов в прифронтовой зоне, на которых продолжаются строительные работы», - отмечает пресс-служба ведомства.
Глава Минбороны дал соответствующие указания по качественному выполнению и своевременному завершению строительства.
Н.Аббасова
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