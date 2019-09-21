Погранслужба Азербайджана обвиняет Армению в продолжающихся провокациях на границе

Армянские военные продолжают обстреливать боевые позиции Азербайджана на границе, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Азербайджана (ГПС).

«Противник продолжает провокации на границе с Азербайджаном. В частности, 20 сентября ориентировочно в 13:20 по местному времени были обстреляны боевые позиции отдельной пограничной дивизии «Газах» Погранвойск ГП , а также экскаватор, занимающийся прокладкой дорог назначения», - отмечается в информации.

По данным ГПС, ответным огнем позиции противника были подавлены.

Н.Аббасова