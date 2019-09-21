Трамп считает, что действия США на Украине раздражают РФ, с которой нужно быть друзьями - СМИ

Президент США Дональд Трамп полагает, что политика Соединенных Штатов на Украине раздражает Россию, в то время как Вашингтону следует поддерживать дружеские отношения с Москвой, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.
По словам источника, неоднократно обсуждавшего с Трампом вопрос Украины, президент считает, что то, что США "делают на Украине бессмысленно, и только раздражает Россию".
"Позиция президента, по сути, состоит в том, что мы должны признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, а кому есть дело до Украины?" - сказал источник газеты.
The Washington Post отмечает, что президента Украины Владимира Зеленского администрация США "держит на расстоянии" с момента его избрания.
Так, Трамп лично отказался от того, чтобы назначать дату встречи с Зеленским в Белом доме, которую "Украина желала, чтобы продемонстрировать, что ее поддерживает Вашингтон", пишет издание.
Встреча между Трампом и Зеленским могла бы состояться в Варшаве в сентябре, однако Трамп отменил поездку, сославшись на необходимость остаться в США из-за урагана "Дориан".
Теперь, у Трампа и Зеленского запланирована встреча на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая стартует на следующей неделе.
В минувший четверг источник в дипломатических кругах в Киеве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что президент Украины должен встретиться с президентом США в Нью-Йорке 25 сентября. Зеленский отправится в США для участия в Генассамблее ООН 23 сентября.
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