Украина не примет участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил член фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в фейсбуке в субботу.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

Накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ). Первым заместителем главы делегации депутата от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем - представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против полного восстановления полномочий делегации России. Россия не участвовал в работе ПАСЕ после того, как в 2014 году ее полномочия после событий в Крыму были урезаны.