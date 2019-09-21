Украина не примет участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил член фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в фейсбуке в субботу.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.
Накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ). Первым заместителем главы делегации депутата от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем - представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.
Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против полного восстановления полномочий делегации России. Россия не участвовал в работе ПАСЕ после того, как в 2014 году ее полномочия после событий в Крыму были урезаны.
Азербайджанский солдат погиб при невыясненных обстоятельствах - Минобороны
Алиев наградил Халафова «Почетным дипломом президента Азербайджана»
Президент Алиев наградил главу ИВ Гахского района орденом «За службу родине» II степени
Азербайджан экспортировал в Грузию около 70 тыс. тонн топлива - Союз импортеров
Транснефть открыла в Татарстане завод по выпуску противотурбулентных присадок для замещения импортных
Нацбанк Грузии назначил внеочередное заседание на 25 сентября из-за падения лари
Стало известно, какие достопримечательности чаще всего "гуглят" туристы
В WADA подозревают Россию в манипулировании данными московской лаборатории - Зеппельт
Кабмин Азербайджана утвердил генпланы 4 городов, на стадии утверждения еще 9 городов
Автомобильный завод в Нахчыване в 2020г наладит производство новых транспортных средств различного назначения
Президент Азербайджана выделил 2 млн манатов на дополнительные меры по ликвидации последствий землетрясения в Агсу
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку состоялась лекция, посвященная жизни и творчеству Ильи Репина
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго
В Азербайджане осенью 2019 года пройдут 13 выставок
Баку в конце октября примет XI Международную зерновую торговую конференцию Global Grain Outlook