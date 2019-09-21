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СНГ 21.09.2019 17:55

Украина не примет участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил член фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко в фейсбуке в субботу.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ". "Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

Накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ). Первым заместителем главы делегации депутата от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем - представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Предыдущая делегация Рады покинула весеннюю сессию ПАСЕ в знак протеста против полного восстановления полномочий делегации России. Россия не участвовал в работе ПАСЕ после того, как в 2014 году ее полномочия после событий в Крыму были урезаны.

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Тэги: УКРАИНА, ПАСЕ, СЕССИЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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