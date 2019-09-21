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Внешняя политика 21.09.2019 12:26

Баку и Минск намерены расширить ВТС – Минобороны Азербайджана

Баку и Минск обладают высоким потенциалом для реализации совместных проектов в военной сфере, считает министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Гасанов в субботу встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем.

«Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей двумя странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества. В ходе обсуждения дальнейших действий, направленных на развитие военного сотрудничества и укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и Беларусью, был особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность», - отмечается в информации.

Гасанов, говоря о большом потенциале для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, подчеркнув важность данной встречи и выразил уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Зась, в свою очередь, отметил наличие перспектив для расширения связей между Беларусью и Азербайджаном, в том числе дальнейшего развития сотрудничества в военной области.

В ходе встречи обсуждался ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ВТС, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]