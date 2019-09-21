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Дальнее зарубежье 21.09.2019 12:30

В Гонконге в очередной раз прошли протесты

В Гонконге прошли очередные протесты, участники который выражают недовольство администрацией этого специального административного района Китая, сообщает в субботу агентство Associated Press.

В протестах приняли участие несколько сотен человек, что меньше, чем на предыдущих протестах, отмечает агентство. Кроме того, протесты прошли без стычек участников с полицией.

Акция прошла в районе Туен Мун на западе Гонконга. Многие протестующие были одеты в черное, некоторые из них скандировали "Революция нашего времени!" и "Вернем Гонконг!".

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально объявила об отмене поправок к закону об экстрадиции, которые и спровоцировали первые протесты в Гонконге еще четыре месяца назад. Прежде администрация Гонконга заявляла, что лишь отложила рассмотрение поправок.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]