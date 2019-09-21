В Гонконге в очередной раз прошли протесты

В Гонконге прошли очередные протесты, участники который выражают недовольство администрацией этого специального административного района Китая, сообщает в субботу агентство Associated Press.
В протестах приняли участие несколько сотен человек, что меньше, чем на предыдущих протестах, отмечает агентство. Кроме того, протесты прошли без стычек участников с полицией.
Акция прошла в районе Туен Мун на западе Гонконга. Многие протестующие были одеты в черное, некоторые из них скандировали "Революция нашего времени!" и "Вернем Гонконг!".
В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально объявила об отмене поправок к закону об экстрадиции, которые и спровоцировали первые протесты в Гонконге еще четыре месяца назад. Прежде администрация Гонконга заявляла, что лишь отложила рассмотрение поправок.
Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.
После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.
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