Туристический сервис Globehunters назвал мировые достопримечательности, которые чаще всего искали туристы в Google в текущем году.
В топе оказались три Диснейленда - в калифорнийском Анахайме (в среднем 1,7 млн поисковых запросов каждый месяц), Париже (1,2 млн запросов) и в городе Орландо во Флориде (1,14 млн).
Следом в рейтинге расположились дворец Тадж-Махал в Индии (1,06 млн поисковых запросов), древний город инков Мачу-Пикчу в Перу (1,05 млн) и Гранд-Каньон в Аризоне (884 тыс.).
На седьмом месте рейтинга оказалась самая высокая в мире башня Бурдж-Халифа в Дубае, информацию о которой искали 859 тыс. человек ежемесячно. Чуть реже туристы интересовались Эйфелевой башней в Париже (793 тыс.) и национальным парком Йеллоустон в штате Вайоминг (761 тыс.).
Далее в список вошли Ниагарский водопад на границе Нью-Йорка и канадской провинции Онтарио (719 тыс.), собор Саграда-Фамилия в испанской Барселоне (680 тыс.) и Статуя Свободы в США (658 тыс.).
Завершили рейтинг "храм всех богов" Пантеон в Риме (513 тыс. запросов), Собор Парижской Богоматери (496 тыс.) и Букингемский дворец в Лондоне (494 тыс.).
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