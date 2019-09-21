В Алматы и Нур-Султане задержаны 57 участников несанкционированных митингов - МВД Казахстана

Полиция задержала 57 человек в Алматы и Нур-Султане за попытку участия в несанкционированных митингах, сообщила пресс-служба МВД Казахстана в субботу.
"На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 21 сентября в городах Нур-Султан и Алматы "организованы попытки проведения несанкционированных митингов".
"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения. В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка", - заявили в МВД.
Ранее казахстанский банкир Мухтар Аблязов, покинувший страну и заочно приговоренный в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призвал казахстанцев выйти на митинги 21 сентября. Аблязов является организатором запрещенной в стране организации "Демократический выбор Казахстана", публично призывает граждан республики совершить государственный переворот.
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