Иран пообещал вскоре провести военно-морские учения с участием России и Китая

Иран планирует в скором времени провести военно-морские учения совместно с Россией и Китаем в международных водах, сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на главу международного подразделения Генштаба Вооруженных сил Ирана Гадира Незами.
"Совместные учения будут проведены на севере Индийского океана и в Оманском заливе", - заявил Незами, слова которого цитировали иранские СМИ.
Он отметил, что планов подобных учений в Персидском заливе нет.
Такое заявление Незами сделал после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.
Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после совершенной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.
Ранее иранские военные уже сообщали о планах провести учения совместно с Россией, но не упоминали об участии Китая.
В конце июля в СМИ появились сообщения о предстоящих совместных учениях ВМС Ирана и России. Тогда командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади заявлял, что учения пройдут в Индийском океане, в том числе в Ормузском проливе и Персидском заливе.
В августе Хосейн Ханзади подтвердил, что совместные военно-морские учения с Россией состоятся до конца марта 2020 года.
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