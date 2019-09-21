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Внутренняя политика 21.09.2019 14:01

Президент Алиев наградил главу ИВ Гахского района орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, сообщает сайт главы государства.

Шекилиев удостоен ордена «за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИВ, ГЛАВА, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]