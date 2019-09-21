Президент Алиев наградил главу ИВ Гахского района орденом «За службу родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в субботу распоряжение о награждении орденом «За службу родине» второй степени главы Исполнительной власти Гахского района Мусы Шекилиева, сообщает сайт главы государства.

Шекилиев удостоен ордена «за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана».

Н.Аббасова