США разместили эсминец с системой ПРО на севере Персидского залива для защиты Саудовской Аравии

Соединенные Штаты направили на север Персидского залива эсминец USS Nitze ("Нитце"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), с целью закрыть имеющуюся брешь в противовоздушной обороне Саудовской Аравии на северо-восточном направлении, сообщил телеканал CBS.

По утверждению США, именно через воздушное пространство над северо-восточными районами Саудовской Аравии 14 сентября Иран якобы нанесен удар по нефтяным предприятиям королевства.

Эсминец Nitze может нести до 74 противоракет SM-3 c дальностью действия 500 км. Он также оснащен крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), которые могут поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км.

По имеющимся данным, в настоящее время на юге Персидского залива вблизи берегов Ирана также находится аналогичный ракетный эсминец ВМС США USS Gonzalez ("Гонсалес"). Еще один американский эсминец ПРО размещен в центральной части Персидского залива.

Кроме того, в акватории Оманского залива в непосредственной близости от Ормузского пролива находится авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), ракетного крейсера и двух эсминцев. Из данного позиционного района палубная авиация и крылатые ракеты группы могут достигать любой точки на территории Ирана. США также располагают крупной авиационной группировкой, размещенной на базах в регионе, в состав которой входят стратегические бомбардировщики и многоцелевые истребители.

Командующий американскими войсками на Ближнем Востоке Фрэнк Маккензи на текущей неделе запросил у Вашингтона разрешение направить в регион еще три батареи зенитных ракетных комплексов для помощи Саудовской Аравии в защите ее нефтяных объектов.

В субботу глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск.

Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сконцентрированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после осуществленной при помощи беспилотников и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что на самом деле за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.