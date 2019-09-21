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Регион 21.09.2019 18:20

Президент Казахстана посетит США 23-25 сентября для участия в Генассамблее ООН

С 23 по 25 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

"Глава государства выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи, которые в этом году пройдут на тему "Консолидация многосторонних усилий для искоренения бедности, продвижения качественного образования, климатических действий и всеобъемлющего подхода", а также на политическом Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития", - написал Курмангали на своей странице в социальных сетях.

Планируются также встречи Токаева с генсеком ООН Антониу Гутерришем, главами государств и правительств ряда стран, руководителями международных организаций, представителями американского бизнеса, транснациональных компаний, политических и экспертных кругов США.

"Участие президента Казахстана в высоком сегменте ГА ООН направлено на продвижение ряда внешнеполитических инициатив нашей страны, в том числе в сферах нераспространения и разоружения, миротворчества, противодействия терроризму. Широкой международной аудитории также будет представлено видение Казахстана относительно таких актуальных вопросов глобальной повестки дня, как устойчивое развитие, продовольственная безопасность, всеобщий охват услугами здравоохранения и образования, деградация окружающей среды", - отметил пресс-секретарь.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, ГЕНАССАМБЛЕЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]