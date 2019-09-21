Алиев наградил Халафова «Почетным дипломом президента Азербайджана»

Президент Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении заместителя министра иностранных дел Халафа Халафова «Почетным дипломом президента Азербайджана», сообщает сайт главы государства.

Халафов удостоен диплома за эффективную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджана.

Н.Аббасова