Действия США не означают подготовку сухопутной операции против Ирана - Косачев

США использовали ситуацию с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии для усиления военного присутствия на Ближнем Востоке, но вряд ли это означает подготовку к сухопутной операции, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Информация о том, что США намереваются перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, выдает истинные цели Дональда Трампа, которые он преследовал, нагнетая страсти вокруг происходящего в регионе: ему нужен был повод не только не уйти оттуда, как он с помпой анонсировал ранее, а, напротив, усилить здесь американское военное присутствие", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу.

По его мнению, на главу Белого дома "давило и произраильское лобби в его окружении, и стремление продемонстрировать Конгрессу свою воинственность, и все те, кто упрекал Трампа в уступке инициативы на Ближнем Востоке России и Ирану, и еще множество иных обстоятельств". "Но, как бы то ни было, само желание послать войска наверняка было первичным, а все поводы и причины - скорее вторичными", - считает сенатор.

Однако вряд ли это обязательно означает подготовку какой-то сухопутной операции, отметил Косачев.

"Пентагон уже заявил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи. Однако, как говорится, "лиха беда начало": Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти", - полагает сенатор.

Он отметил также, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке "на деле является фактором усиления напряженности и роста рисков эскалации конфликтов и непредсказуемых сценариев". "Об этом пора подумать и местным игрокам - Саудовской Аравии и другим государствам региона", - считает Косачев.

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск, сообщил в субботу глава Пентагона Марк Эспер.

По сообщению телеканала CNN, Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. "Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

"Мы считаем, что пока что этого будет достаточно, однако это не означает, что в будущем не может быть отправок еще войск - с учетом изменений обстановки", - добавил Эспер.

В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд пояснил, что речь не пойдет об отправке крупного контингента. "Речь не пойдет о тысячах (бойцов - ИФ)", - заверил он.

Решение об отправке дополнительных сил в ближневосточный регион США приняли вскоре после совершенной при помощи дронов и крылатых ракет атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Ответственность за нее взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. Однако США полагают, что за нападением стоит Иран. В Тегеране отвергают эти обвинения.

Эспер в ходе брифинга подтвердил, что США считают Иран причастным к инциденту. "Оружие было произведено в Иране. И пуски были произведены не из Йемена", - заявил глава Пентагона. "Иран несет ответственность за атаку", - добавил он, не уточнив, откуда, по данным США, были запущены ракеты и беспилотники.

Эспер заверил, что США не стремятся к конфликту с Ираном и призвал эту страну прекратить агрессивные действия.