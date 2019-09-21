Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8799 RUR   0.0265 GBR   2.1349 TRY   0.2973

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.13 0.02 Brent 64.40 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Регион 21.09.2019 17:10

Расторжение ДРСМД может повлечь распространение ядерного оружия, Казахстан готов сделать все для продолжения диалога - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен тем, что расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к распространению ядерного оружия.

"К сожалению, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия", - заявляет Токаев в своей статье для американского издания The Hill.

"Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества", - отмечает президент Казахстана.

Он заявил, что Казахстан сделает все от него зависящее "для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТОКАЕВ, ДРСМД, МНЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]