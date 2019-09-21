Расторжение ДРСМД может повлечь распространение ядерного оружия, Казахстан готов сделать все для продолжения диалога - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен тем, что расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к распространению ядерного оружия.

"К сожалению, расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия", - заявляет Токаев в своей статье для американского издания The Hill.

"Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества", - отмечает президент Казахстана.

Он заявил, что Казахстан сделает все от него зависящее "для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам".