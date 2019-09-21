Десять саперов ранены при детонации фрагмента боеприпаса во время подрывных работ под Арысью - Минобороны Казахстана

При проведении подрывных работ на полигоне под Арысью (город на юге Казахстана) произошла детонация боеприпаса, 10 саперов получили ранения, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского Минобороны.

"21 сентября в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 км от города Арыс), произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны в субботу.

"Военнослужащие госпитализированы в полевой госпиталь Министерства обороны Республики Казахстан. Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, в результате пожара произошла детонация боеприпасов. Власти области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси - почти 45 тыс. человек. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек. Через несколько дней жители Арыси начали возвращаться в свои дома, порядка 90% которых были повреждены и разрушены взрывами или взрывной волной от детонации боеприпасов.